Губернатор Ростовской области заявил, что громкие звуки под Миллеровом связаны с учениями
- РИА Новости
«В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени из стрелкового оружия», — сообщил он.
Голубев призвал жителей сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
Военная хроника проинформировала о взрывах в Запорожье и Кривом Роге.