Губернатор Ростовской области заявил, что громкие звуки под Миллеровом связаны с учениями

Громкие звуки в районе Миллерова вызваны учебной тревогой по отработке отражения атак беспилотников, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени из стрелкового оружия», — сообщил он.

Голубев призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Военная хроника проинформировала о взрывах в Запорожье и Кривом Роге.