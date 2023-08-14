Медведев заявил, что сомневается в лояльности «Яндекса» по отношению к России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в лояльности компании «Яндекс» по отношению к России.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Медведев рассказал, что воспользовался приложением «Шедеврум» для генерации изображения.

«Вбил в программу «русский с автоматом в руках». Сделала. Вбил «украинец с автоматом в руках». Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения», — отметил он.

По словам Медведева, он задумался о том, хорошо это или плохо.

Ранее Медведев заявил, что вызовы и угрозы в области цифровой безопасности России с началом спецоперации на Украине резко возросли, против России развязана кибервойна.