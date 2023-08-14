Узнать больше

Медведев заявил, что сомневается в лояльности «Яндекса» по отношению к России

Короткая ссылка
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев усомнился в лояльности компании «Яндекс» по отношению к России.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Медведев рассказал, что воспользовался приложением «Шедеврум» для генерации изображения.

«Вбил в программу «русский с автоматом в руках». Сделала. Вбил «украинец с автоматом в руках». Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения», — отметил он.

По словам Медведева, он задумался о том, хорошо это или плохо. 

Ранее Медведев заявил, что вызовы и угрозы в области цифровой безопасности России с началом спецоперации на Украине резко возросли, против России развязана кибервойна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить