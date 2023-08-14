МЧС: площадь пожара на заправочной станции в Махачкале составляет 500 квадратных метров

Площадь пожара на автозаправочной станции в Махачкале составляет 500 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан.

Отмечается, что на место прибыли два пожарных расчёта, дополнительно была направлена 21 единица техники.

«Площадь пожара составляет 500 кв. м», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в здании автосервиса в Махачкале произошёл взрыв.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ситуация со взрывом в Махачкале находится на его личном контроле.