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МЧС: площадь пожара на заправочной станции в Махачкале составляет 500 квадратных метров

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Площадь пожара на автозаправочной станции в Махачкале составляет 500 кв. м.
МЧС: площадь пожара на заправочной станции в Махачкале составляет 500 квадратных метров
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Дагестан.

Отмечается, что на место прибыли два пожарных расчёта, дополнительно была направлена 21 единица техники.

«Площадь пожара составляет 500 кв. м», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в здании автосервиса в Махачкале произошёл взрыв.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ситуация со взрывом в Махачкале находится на его личном контроле.

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