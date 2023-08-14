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Минэкономразвития разработало проект о возврате средств за путёвки мобилизованным

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Минэкономразвития России разработало проект постановления о порядке возврата денежных средств за туры гражданам, которых призвали на военную службу с начала спецоперации.
Минэкономразвития разработало проект о возврате средств за путёвки мобилизованным
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Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сообщается, что этот проект направлен на регулирование деятельности туроператоров по исполнению обязательств договора перед гражданами, призванными на службу в рамках мобилизации, либо в ВС России, либо поступившими на военную службу по контракту с 24 февраля 2022 года, либо заключившими контракт о добровольном содействии для выполнения задач СВО.

В документе отразили порядок и сроки возврата суммы.

Ранее в Госдуме поддержали инициативу увеличения срока отпуска для мобилизованных до минимального срока отпуска военнослужащих по контракту — 30 дней.

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