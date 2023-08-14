В Госдуму внесли проект об обратном счётчике минут для рекламы
- РИА Новости
Соответствующий документ доступен в думской электронной базе.
Там отмечается, что инициатива поможет устранить неравенство между рекламораспространителем и зрителем.
«Так, рекламораспространителю как одной из сторон правоотношений известны время и дата демонстрации рекламы, в свою очередь, для потребителя, другой стороны этих отношений, время демонстрации рекламы остаётся неизвестным», — говорится в пояснительной записке.
Также там сказано, что законопроект направлен на защиту интересов потребителя рекламы и сохранения личного времени и здорового эмоционального состояния.
Ранее в Госдуме предложили обязать водителей электросамокатов пользоваться защитой, в том числе шлемами, налокотниками и наколенниками.