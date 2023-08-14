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Кардиолог Кулакова: в стрессовой ситуации сердце начинает работать в экстренном режиме

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Кардиолог, аритмолог кандидат медицинских наук Евгения Кулакова заявила, что в стрессовой ситуации сердце начинает работать в экстренном режиме, чтобы защитить организм: учащается пульс, увеличивается уровень адреналина. Вместе с тем возрастает вероятность тромбообразования.
Кардиолог Кулакова: в стрессовой ситуации сердце начинает работать в экстренном режиме
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«К инфаркту может привести не только негативный стресс: испуг, ссора, гнев, переживания из-за трагического случая, выступление на публике. Причиной также может стать радостное событие — новость о крупном выигрыше в лотерее, победный гол любимой команды и так далее», — сказала Кулакова в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, чаще всего реакция на стресс со стороны сердца не столь серьёзная.

Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов. В частности, это постоянное чувство голода и жажды.

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