Кардиолог Кулакова: в стрессовой ситуации сердце начинает работать в экстренном режиме

Кардиолог, аритмолог кандидат медицинских наук Евгения Кулакова заявила, что в стрессовой ситуации сердце начинает работать в экстренном режиме, чтобы защитить организм: учащается пульс, увеличивается уровень адреналина. Вместе с тем возрастает вероятность тромбообразования.

«К инфаркту может привести не только негативный стресс: испуг, ссора, гнев, переживания из-за трагического случая, выступление на публике. Причиной также может стать радостное событие — новость о крупном выигрыше в лотерее, победный гол любимой команды и так далее», — сказала Кулакова в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, чаще всего реакция на стресс со стороны сердца не столь серьёзная.

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