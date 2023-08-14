В Челябинской области проверяют сообщения о нападении директора школы на ученицу
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
«В ОВД Ашинского района проведут всестороннюю проверку в обстоятельствах конфликта между жителями на улице Советской в Миньяре. Две участницы обратились в полицию с заявлениями 13 и 14 августа, с них взяты объяснения, опрашиваются очевидцы», — заявили в полиции.
В мае сообщалось, что в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который в день последнего звонка во время отдыха на природе ранил двоих парней ножом.