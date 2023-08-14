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В Челябинской области проверяют сообщения о нападении директора школы на ученицу

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В Челябинской области проверяют сообщения о том, что директор школы напала на 12-летнюю ученицу и её мать.
В Челябинской области проверяют сообщения о нападении директора школы на ученицу
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

«В ОВД Ашинского района проведут всестороннюю проверку в обстоятельствах конфликта между жителями на улице Советской в Миньяре. Две участницы обратились в полицию с заявлениями 13 и 14 августа, с них взяты объяснения, опрашиваются очевидцы», — заявили в полиции.

В мае сообщалось, что в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который в день последнего звонка во время отдыха на природе ранил двоих парней ножом.

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