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Власти Калининградской области заявили о намерении ввести курортный сбор в 2024 году

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Власти Калининградской области планируют в 2024 году ввести курортный сбор в размере 100 рублей с каждого туриста.
Власти Калининградской области заявили о намерении ввести курортный сбор в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

«Сейчас ждём решений со стороны федерального центра. Как только у нас появится такая возможность, мы планируем ввести курортный сбор», — цитирует его РИА Новости.

Ермак отметил, что власти намерены ввести с 2024 года сбор в размере 100 рублей в день, начиная со второго дня пребывания в Калининградской области.

Ранее стало известно о том, что по поручению президента России Владимира Путина к 15 декабря правительство страны должно представить изменения в законодательство, которые дадут российским регионам право вводить курортный сбор.

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