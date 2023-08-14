Власти Калининградской области заявили о намерении ввести курортный сбор в 2024 году
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Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
«Сейчас ждём решений со стороны федерального центра. Как только у нас появится такая возможность, мы планируем ввести курортный сбор», — цитирует его РИА Новости.
Ермак отметил, что власти намерены ввести с 2024 года сбор в размере 100 рублей в день, начиная со второго дня пребывания в Калининградской области.
Ранее стало известно о том, что по поручению президента России Владимира Путина к 15 декабря правительство страны должно представить изменения в законодательство, которые дадут российским регионам право вводить курортный сбор.