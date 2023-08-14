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В Тюмени построят онкологический центр

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Губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции сообщил, что в столице региона займутся строительством онкологического центра после корректировки проектной документации.
В Тюмени построят онкологический центр
  • Gettyimages.ru
  • © SergeyVButorin

Об этом сообщает URA.RU.

«Проектное решение, которые было разработано много лет назад, сейчас немного устарело и нам нужно его переработать. <…> Как только документацию откорректируем — приступим к строительству», — сказал Моор.

Он также отметил необходимость строительства детской областной больницы.

«Такая клиника нужна. Можно будет оказывать более сложную медицинскую помощь. Проекта детской больницы нет, его нужно делать. Посмотрим в 2023 году, если доходы будут поступать так же, как сейчас, то мы найдём средства на разработку проекта», — уточнил Моор.

Ранее НСН сообщала, что 42 столичные поликлиники участвуют в проекте «Школа здоровья».

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