В Тюмени построят онкологический центр
- Gettyimages.ru
- © SergeyVButorin
Об этом сообщает URA.RU.
«Проектное решение, которые было разработано много лет назад, сейчас немного устарело и нам нужно его переработать. <…> Как только документацию откорректируем — приступим к строительству», — сказал Моор.
Он также отметил необходимость строительства детской областной больницы.
«Такая клиника нужна. Можно будет оказывать более сложную медицинскую помощь. Проекта детской больницы нет, его нужно делать. Посмотрим в 2023 году, если доходы будут поступать так же, как сейчас, то мы найдём средства на разработку проекта», — уточнил Моор.
Ранее НСН сообщала, что 42 столичные поликлиники участвуют в проекте «Школа здоровья».