Главный научный сотрудник РНЦХ имени академика Петровского Иван Винокуров заявил, что в России создали приложение для оценки риска послеоперационных осложнений при лечении пациентов с атеросклерозом.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что при оказании помощи таким пациентам у хирургов всегда возникает вопрос, какой из методов лечения конкретному человеку лучше предложить, особенно если есть сопутствующие заболевания.

«В работе мы вывели статистический анализ, при каких вариантах операций и в каком состоянии организма мы получаем те или иные осложнения. Эту статистику мы перевели на плоскость калькулятора: в приложение мы вводим данные пациента и получаем рекомендации по возможным вмешательствам и их последовательности», — сказал Винокуров.

По его словам, программное обеспечение помогает врачу выбрать операцию, при которой возможно наименьшее количество осложнений.

В настоящее время приложение проверяется для оценки эффективности.

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