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В Подмосковье спасатели напомнили о правилах безопасности при отдыхе с детьми у водоёмов

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Заместитель начальника Мособлпожспаса Сергей Прокопюк напомнил о правилах безопасности при отдыхе на воде с детьми.
В Подмосковье спасатели напомнили о правилах безопасности при отдыхе с детьми у водоёмов
  • Gettyimages.ru
  • © Henrik Trygg

Об этом сообщает телеканал «360».

«Не отдаляйтесь далеко от берега, оставайтесь всё время на виду, чтобы в случае необходимости вам могли быстро прийти на помощь», — отметил спасатель.

Прокопюк также попросил взрослых следить за детьми во время отдыха у воды и рассказать им о правилах поведения на воде.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса провели рейды по диким пляжам Московской области и напомнили отдыхающим об опасности купания в таких местах.

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