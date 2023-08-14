В Подмосковье спасатели напомнили о правилах безопасности при отдыхе с детьми у водоёмов

Заместитель начальника Мособлпожспаса Сергей Прокопюк напомнил о правилах безопасности при отдыхе на воде с детьми.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Не отдаляйтесь далеко от берега, оставайтесь всё время на виду, чтобы в случае необходимости вам могли быстро прийти на помощь», — отметил спасатель.

Прокопюк также попросил взрослых следить за детьми во время отдыха у воды и рассказать им о правилах поведения на воде.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса провели рейды по диким пляжам Московской области и напомнили отдыхающим об опасности купания в таких местах.