В Подмосковье спасатели напомнили о правилах безопасности при отдыхе с детьми у водоёмов
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Не отдаляйтесь далеко от берега, оставайтесь всё время на виду, чтобы в случае необходимости вам могли быстро прийти на помощь», — отметил спасатель.
Прокопюк также попросил взрослых следить за детьми во время отдыха у воды и рассказать им о правилах поведения на воде.
Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса провели рейды по диким пляжам Московской области и напомнили отдыхающим об опасности купания в таких местах.