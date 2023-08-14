Московский суд назначил «МегаФону» штраф за неправильную маркировку фильма с ЛГБТ
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Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Сообщается, что протокол составили по причине отсутствия маркировки «18+» на одном из фильмов, где содержатся ЛГБТ-сцены.
«ПАО «МегаФон» назначено наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей», — пишет агентство.
Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москве оштрафовал «Вымпелком» на 1 млн рублей за показ фильмов со сценами ЛГБТ без соответствующей возрастной маркировки.