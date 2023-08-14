Узнать больше

Московский суд назначил «МегаФону» штраф за неправильную маркировку фильма с ЛГБТ

Короткая ссылка
Тверской суд Москвы назначил штраф в размере 1 млн рублей оператору «МегаФон» за показ фильма с демонстрацией сцен ЛГБТ без соответствующей маркировки.
Московский суд назначил «МегаФону» штраф за неправильную маркировку фильма с ЛГБТ
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что протокол составили по причине отсутствия маркировки «18+» на одном из фильмов, где содержатся ЛГБТ-сцены.

«ПАО «МегаФон» назначено наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москве оштрафовал «Вымпелком» на 1 млн рублей за показ фильмов со сценами ЛГБТ без соответствующей возрастной маркировки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить