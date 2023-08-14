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Дюмин: Тульская область подписала соглашение для оперативного выпуска изделий для армии

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Тульское предприятие в рамках форума «Армия-2023» подписало соглашение, которое позволит ускорить выпуск изделий для российской армии, сообщил губернатор Алексей Дюмин.
Дюмин: Тульская область подписала соглашение для оперативного выпуска изделий для армии
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Было подписано взаимодействие двух наших предприятий, которые в кооперационной цепочке будут друг друга дополнять, и намного эффективнее и качественнее, и, самое главное, в сжатые сроки... будут выполняться необходимые изделия, которые уже в ближайшее время тоже будут идти нашим войскам», — цитирует РИА Новости Дюмина.

Он отметил, что межрегиональное сотрудничество будет продолжено, так как существует много точек соприкосновения в рамках гражданской промышленности и оборонно-промышленного комплекса.

Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

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