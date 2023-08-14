Росгвардия Челябинска получила новейшие блокираторы квадрокоптеров

Бойцам Росгвардии в Челябинске при содействии губернатора области Алексея Текслера передали современные средства противодействия БПЛА.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

«Первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак передал начальнику территориального управления Росгвардии генерал-майору полиции Александру Ясинскому новейшие блокираторы квадрокоптеров», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Средства противодействия БПЛА появятся также в подразделениях специального назначения, которые выполняют служебно-боевые задачи в районах СВО, отметил Ясинский.

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