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Росгвардия Челябинска получила новейшие блокираторы квадрокоптеров

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Бойцам Росгвардии в Челябинске при содействии губернатора области Алексея Текслера передали современные средства противодействия БПЛА.
Росгвардия Челябинска получила новейшие блокираторы квадрокоптеров
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

«Первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак передал начальнику территориального управления Росгвардии генерал-майору полиции Александру Ясинскому новейшие блокираторы квадрокоптеров», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Средства противодействия БПЛА появятся также в подразделениях специального назначения, которые выполняют служебно-боевые задачи в районах СВО, отметил Ясинский.

Ранее сообщалось, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

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