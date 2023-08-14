ТАСС: в Ижевске возбудили дело после инцидента с падением школьницы из окна

В Ижевске возбудили уголовное дело после того, как школьница выпрыгнула из окна, пытаясь сбежать от мужчины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Дело возбуждено по ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера)», — сказал собеседник агентства.

Вместе с этим на сайте управления МВД по Удмуртии появилось заявление о том, что полиция разыскивает Андрея Васильева 1989 года рождения по подозрению в совершении в Ижевске особо тяжкого преступления.

Ранее СМИ сообщили, что в Ижевске 15-летней девочке пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы сбежать от педофила.

Вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук заявила, что девочка находится в тяжёлом состоянии.