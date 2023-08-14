Узнать больше

ТАСС: в Ижевске возбудили дело после инцидента с падением школьницы из окна

Короткая ссылка
В Ижевске возбудили уголовное дело после того, как школьница выпрыгнула из окна, пытаясь сбежать от мужчины, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
ТАСС: в Ижевске возбудили дело после инцидента с падением школьницы из окна
  • РИА Новости

«Дело возбуждено по ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера)», — сказал собеседник агентства.

Вместе с этим на сайте управления МВД по Удмуртии появилось заявление о том, что полиция разыскивает Андрея Васильева 1989 года рождения по подозрению в совершении в Ижевске особо тяжкого преступления.

Ранее СМИ сообщили, что в Ижевске 15-летней девочке пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы сбежать от педофила.

Вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук заявила, что девочка находится в тяжёлом состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить