ТАСС: в Ижевске возбудили дело после инцидента с падением школьницы из окна
- РИА Новости
«Дело возбуждено по ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера)», — сказал собеседник агентства.
Вместе с этим на сайте управления МВД по Удмуртии появилось заявление о том, что полиция разыскивает Андрея Васильева 1989 года рождения по подозрению в совершении в Ижевске особо тяжкого преступления.
Ранее СМИ сообщили, что в Ижевске 15-летней девочке пришлось выпрыгнуть из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже, чтобы сбежать от педофила.
Вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук заявила, что девочка находится в тяжёлом состоянии.