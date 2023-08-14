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В МВД рассказали подробности спасения ребёнка от падения с девятого этажа в Каспийске

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В МВД России рассказали подробности спасения ребёнка от падения с девятого этажа в Каспийске. Отмечается, что в спасении участвовали полицейские и неравнодушные граждане.
В МВД рассказали подробности спасения ребёнка от падения с девятого этажа в Каспийске
  • РИА Новости

Об этом информирует «МВД Медиа».

Около 05:00 14 августа в дежурную часть полиции Каспийска обратились очевидцы и сообщили, что на подоконнике открытого окна квартиры на девятом этаже дома по улице Халилова стоит маленькая девочка.

«На место происшествия незамедлительно прибыли ближайшие наряды патрульно-постовой службы и сотрудники следственно-оперативной группы, а также руководство городской полиции», — заявили в МВД.

Отмечается, что полицейские разделились на две группы вместе с собравшимися у дома неравнодушными жителями. 

«Пока одни встали внизу с одеялами, чтобы в случае необходимости поймать девочку, другие зашли в подъезд и попытались вскрыть дверь квартиры, не напугав при этом находившегося в опасности ребёнка», — отметили в министерстве.

Как говорится в сообщении, через некоторое время сотрудники полиции услышали, что в квартире также находится старшая девочка — она боялась открыть двери незнакомым людям.

Девочка открыла дверь в течение получаса после того, как её уговорили это сделать. Отмечается, что после этого один из полицейских высунулся в открытое окно и вернул стоявшего на подоконнике ребёнка обратно в комнату. Полицейского в это время страховали местные жители.

Ранее сайт kp.ru сообщил о спасении двухлетней девочки с подоконника на девятом этаже дома в Каспийске.

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