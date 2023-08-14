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В Омскую область поступило 249 тысяч доз вакцины против гриппа

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В Министерстве здравоохранения Омской области сообщили, что в регион поступило 249 тыс. доз вакцины от гриппа.
В Омскую область поступило 249 тысяч доз вакцины против гриппа
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты Минздрава рекомендовали до начала эпидемического сезона пройти вакцинацию людям с хроническими болезнями сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, пациентам с сахарным диабетом, анемией, иммунодефицитом, а также тем, кто по роду занятий много контактирует с людьми — студентам, медикам, учителям, полицейским, водителям, работникам социальной сферы.

Ранее Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.

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