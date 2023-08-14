В Удмуртии появится пять новых амбулаторий до конца 2023 года
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«В селе Каменное и Асановский совхоз-техникум процент строительной готовности на начало августа составляет порядка 40%, в Норье — более 30%», — отметил замглавы ведомства Александр Попов.
В амбулаториях установят современное оборудование, обустроят кабинеты терапевта, педиатра, процедурный и смотровой кабинеты.
Ранее НСН сообщала, что 42 столичные поликлиники участвуют в проекте «Школа здоровья».