В Удмуртии появится пять новых амбулаторий до конца 2023 года

В Удмуртии продолжается строительство пяти амбулаторий. Работы должны быть завершены осенью 2023 года.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«В селе Каменное и Асановский совхоз-техникум процент строительной готовности на начало августа составляет порядка 40%, в Норье — более 30%», — отметил замглавы ведомства Александр Попов.

В амбулаториях установят современное оборудование, обустроят кабинеты терапевта, педиатра, процедурный и смотровой кабинеты.

Ранее НСН сообщала, что 42 столичные поликлиники участвуют в проекте «Школа здоровья».