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Врач Кениг заявила, что малоподвижный образ жизни может стать причиной набора веса

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Врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, заведующая терапевтическим отделением медицинского центра Ольга Кениг рассказала о причинах набора веса.
Врач Кениг заявила, что малоподвижный образ жизни может стать причиной набора веса
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» диетолог рассказала, что неправильно сбалансированный рацион, злоупотребление быстрыми углеводами, а также дефицит клетчатки могут привести к набору веса.

При этом, по словам Кениг, набор веса могут спровоцировать стресс, малоподвижный образ жизни и недостаточное употребление воды. Кроме того, нарушения сна также могут вызвать набор веса, особенно если человек ложится после полуночи и спит менее семи часов.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов. В частности, это постоянное чувство голода и жажды.

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