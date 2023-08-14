Узнать больше

Полиция Оренбургской области начала поиски пропавшей школьницы

Короткая ссылка
Полиция ведёт поиски пропавшей несколько дней назад 13-летней школьницы, сообщили в региональном управлении МВД.
Полиция Оренбургской области начала поиски пропавшей школьницы
  • РИА Новости

«Девочка в период с 2:00 до 5:30 11 августа 2023 года самостоятельно ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени её местонахождение не установлено», — говорится в заявлении ведомства.

Ребёнок был одет в чёрную кофту с длинным рукавом, чёрные лосины и чёрные кроссовки. С собой у девочки были личные документы, мобильный телефон и тёмный рюкзак. Среди особых примет — шрам от ожога на левой ноге с внешней стороны бедра в виде сердца.

Ранее в Алтайском крае организовали масштабные поиски 12-летней девочки, которая пропала в таёжной местности.

7 августа сообщалось об обнаружении тела пропавшей 15-летней школьницы на территории кладбища в посёлке Разумное Белгородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить