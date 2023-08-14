Полиция Оренбургской области начала поиски пропавшей школьницы

Полиция ведёт поиски пропавшей несколько дней назад 13-летней школьницы, сообщили в региональном управлении МВД.

«Девочка в период с 2:00 до 5:30 11 августа 2023 года самостоятельно ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени её местонахождение не установлено», — говорится в заявлении ведомства.

Ребёнок был одет в чёрную кофту с длинным рукавом, чёрные лосины и чёрные кроссовки. С собой у девочки были личные документы, мобильный телефон и тёмный рюкзак. Среди особых примет — шрам от ожога на левой ноге с внешней стороны бедра в виде сердца.

Ранее в Алтайском крае организовали масштабные поиски 12-летней девочки, которая пропала в таёжной местности.

7 августа сообщалось об обнаружении тела пропавшей 15-летней школьницы на территории кладбища в посёлке Разумное Белгородской области.