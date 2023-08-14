В Казани откроется ещё шесть отделений центра психолого-педагогической помощи детям и молодёжи

В Казани в 2023 году откроется шесть новых отделений центра психолого-педагогической помощи детям и молодёжи «Доверие». В настоящее время в городе работает восемь филиалов.

Как сообщает «Бизнес Online», об этом на деловом понедельнике заявила глава комитета по делам детей и молодёжи исполкома Казани Алия Загидуллина.

«На сегодняшний день функции центра расширились, а за психологической помощью обращаются люди самого разного возраста. Видя востребованность квалифицированной помощи, мы пришли к решению усилить центры и открыть отделения во всех районах Казани», — отметил мэр Ильсур Метшин.

Со своей стороны, Загидуллина рассказала, что за шесть месяцев 2023 года в центр обратились 22 930 человек в возрасте до 35 лет.

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