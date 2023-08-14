Мантуров: МО обеспечило прямые контакты разработчиков вооружений с бойцами на передовой

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на пленарной сессии форума «Армия-2023» заявил, что российское Министерство обороны обеспечило прямые контакты разработчиков вооружений с бойцами на передовой.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российские предприятия за несколько месяцев увеличили выпуск военной продукции в разы, а по отдельным позициям — в десятки раз.

При этом количественный рост сопровождается совершенствованием образцов, добавил Мантуров.

«В этом нам очень помогают коллеги из Минобороны, которые обеспечили прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто сейчас находится на передовой», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».