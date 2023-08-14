Мантуров: МО обеспечило прямые контакты разработчиков вооружений с бойцами на передовой
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, российские предприятия за несколько месяцев увеличили выпуск военной продукции в разы, а по отдельным позициям — в десятки раз.
При этом количественный рост сопровождается совершенствованием образцов, добавил Мантуров.
«В этом нам очень помогают коллеги из Минобороны, которые обеспечили прямые контакты инженеров и главных конструкторов с теми, кто сейчас находится на передовой», — подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу осмотрел передовые авиационные разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».