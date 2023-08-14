Узнать больше

Роспотребнадзор открыл горячую линию в Москве по вопросам качества детских товаров

Короткая ссылка
В Москве открылась горячая линия Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.
Роспотребнадзор открыл горячую линию в Москве по вопросам качества детских товаров
  • Gettyimages.ru
  • © Group4 Studio

Горячая линия будет работать с 14 по 25 августа, передаёт НТВ.

Также с вопросами можно обратиться в отдел консультационных услуг для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии Москвы и в Единый консультационный центр Роспотребнадзора.

Горячую линию по вопросам качества школьных товаров запустили 14 августа и в Ставропольском крае, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Горячая линия будет работать по будням с 10:00 до 17:00 мск с перерывом с 13:00 до 13:45.

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить