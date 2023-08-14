Роспотребнадзор открыл горячую линию в Москве по вопросам качества детских товаров
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Горячая линия будет работать с 14 по 25 августа, передаёт НТВ.
Также с вопросами можно обратиться в отдел консультационных услуг для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии Москвы и в Единый консультационный центр Роспотребнадзора.
Горячую линию по вопросам качества школьных товаров запустили 14 августа и в Ставропольском крае, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
Горячая линия будет работать по будням с 10:00 до 17:00 мск с перерывом с 13:00 до 13:45.
Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.