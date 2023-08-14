На сайте МУФ открылась страница о выставке «Станция Манеж»
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Об этом говорится в сообщении на сайте МУФ.
«Выставка «Станция Манеж» активно готовится к открытию. Сегодня заработал соответствующий раздел на сайте Московского урбанистического форума. Здесь будут анонсироваться мероприятия, которые горожане смогут посетить всей семьёй. Также будем размещать отчёты о прошедших событиях выставки», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Выставка будет работать до 10 сентября. Вход свободный.