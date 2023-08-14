На сайте МУФ открылась страница о выставке «Станция Манеж»

На сайте Московского урбанистического форума (МУФ) открылся раздел выставки «Станция Манеж». Пользователи могут ознакомиться с новостями об экспозиции, а вскоре будет опубликовано расписание лекций, мастер-классов, дискуссий и программа выступлений спикеров.

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