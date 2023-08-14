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На сайте МУФ открылась страница о выставке «Станция Манеж»

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На сайте Московского урбанистического форума (МУФ) открылся раздел выставки «Станция Манеж». Пользователи могут ознакомиться с новостями об экспозиции, а вскоре будет опубликовано расписание лекций, мастер-классов, дискуссий и программа выступлений спикеров.
На сайте МУФ открылась страница о выставке «Станция Манеж»
  • Gettyimages.ru
  • © RicardoImagen

Об этом говорится в сообщении на сайте МУФ.

«Выставка «Станция Манеж» активно готовится к открытию. Сегодня заработал соответствующий раздел на сайте Московского урбанистического форума. Здесь будут анонсироваться мероприятия, которые горожане смогут посетить всей семьёй. Также будем размещать отчёты о прошедших событиях выставки», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Выставка будет работать до 10 сентября. Вход свободный.

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