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Минэкономразвития России следит за ситуацией с задержкой рейсов из Антальи

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Российское Минэкономразвития отслеживает ситуацию с задержкой рейсов в Россию из турецкого города Анталья, а также находится на связи с генконсульством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минэкономразвития России внимательно следит за ситуацией, сложившейся в Анталье из-за задержки рейсов с российскими туристами авиакомпании Red Wings», — говорится в сообщении.

Также в министерстве уточнили, что всех туристов, не вылетевших в назначенное время из Екатеринбурга, по данным авиаперевозчика, разместили в гостиницах.

Ранее «Известия» со ссылкой на пассажиров воздушного судна сообщили, что задерживавшийся самолёт с российскими туристами вернулся в Москву из Антальи.

Вечером 13 августа одна из пассажирок сообщала, что рейс авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задерживается уже на сутки из-за технической поломки.

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