Минэкономразвития России следит за ситуацией с задержкой рейсов из Антальи
«Минэкономразвития России внимательно следит за ситуацией, сложившейся в Анталье из-за задержки рейсов с российскими туристами авиакомпании Red Wings», — говорится в сообщении.
Также в министерстве уточнили, что всех туристов, не вылетевших в назначенное время из Екатеринбурга, по данным авиаперевозчика, разместили в гостиницах.
Ранее «Известия» со ссылкой на пассажиров воздушного судна сообщили, что задерживавшийся самолёт с российскими туристами вернулся в Москву из Антальи.
Вечером 13 августа одна из пассажирок сообщала, что рейс авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задерживается уже на сутки из-за технической поломки.