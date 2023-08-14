На Московском урбанфоруме пройдёт фестиваль социальной рекламы
Видеоролики будут показывать в перерывах между мероприятиями и по вечерам, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Свои видеосюжеты представят на фестивале различные ведомства и организации Москвы: комплекс социального развития, Департамент культурного наследия и др.
Ролики посвящены темам улучшения социальной сферы, развития торговли и общепита, модернизации городских инфраструктурных объектов — театральных площадок, парков, школ.
Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».