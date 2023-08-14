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На Московском урбанфоруме пройдёт фестиваль социальной рекламы

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Фестиваль социальной рекламы стартовал в рамках программы Московского урбанистического форума.
На Московском урбанфоруме пройдёт фестиваль социальной рекламы

Видеоролики будут показывать в перерывах между мероприятиями и по вечерам, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.

Свои видеосюжеты представят на фестивале различные ведомства и организации Москвы: комплекс социального развития, Департамент культурного наследия и др.

Ролики посвящены темам улучшения социальной сферы, развития торговли и общепита, модернизации городских инфраструктурных объектов — театральных площадок, парков, школ.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».

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