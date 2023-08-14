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Психолог Маденко заявила, что стресс может быть причиной плохого аппетита у подростка

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Детский психолог Екатерина Маденко рассказала о причинах отсутствия аппетита у подростка.

В беседе с Life.ru Маденко объяснила, что чаще всего в подростковом периоде изменения в пищевых предпочтениях являются вариантом нормы, так как организм ребёнка меняется.

Однако если подросток не чувствует голода после физической активности, то это должно насторожить родителя. Психолог советует обратиться к врачу, если подросток усталый, много спит и ему всё равно, что он ест.

При этом если ребёнок хорошо ест нарезанную еду и мини-бутерброды, то причиной отсутствия аппетита является стресс. В этом случае Маденко советует оказать поддержку подростку: поговорить с ним, искать решение проблем.

Ранее психолог Марина Гурбина рассказала, как подготовить ребёнка к школе.

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