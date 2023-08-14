Жители Дагестана спасли двухлетнюю девочку с подоконника на девятом этаже

В Каспийске двухлетняя девочка едва не выпала из окна высотки, но была спасена местными жителями. Ребёнка обнаружили туристы, которые возвращались с моря и увидели маленькую девочку в окне девятого этажа.

Об этом сообщает kp.ru.

Местные жители поднялись к квартире и долго стучали в дверь, но никто не открывал. В итоге дверь неравнодушным горожанам открыли маленькие дети, взрослых в помещении не было.

«Жители сами сняли ребёнка, спасателей вызывать не стали», — уточняют очевидцы происшествия.

В МЧС Дагестана также подтвердили, что специалисты не выезжали на место.

Пока не сообщается, грозит ли родителям какое-либо наказание за халатность.

Ранее сообщалось, что в Уфе из открытого окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома, выпал шестилетний мальчик. Предположительно, ребёнок облокотился на москитную сетку.

Также в пресс-группе Екатеринбургского управления МВД России заявили, что в городе из окна жилого многоэтажного дома выпала двухлетняя девочка.