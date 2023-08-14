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Хирург Умнов заявил, что видеоигры и чтение могут навредить зрению

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Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, какие хобби могут навредить зрению.
Хирург Умнов заявил, что видеоигры и чтение могут навредить зрению
  • Gettyimages.ru
  • © Neyya

В беседе с Life.ru врач объяснил, что видеоигры и программирование могут снизить остроту зрения. Кроме того, может развиться синдром «сухого глаза».

По словам Умнова, чтение книг в сгорбленном состоянии и неправильный угол до страниц и освещения также снижают остроту зрения.

При этом зрению также могут навредить боевые искусства, в частности бокс. По словам хирурга, удары в глаз могут спровоцировать повышение давления в глазном яблоке и отслойку сетчатки.

Ранее врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк рассказала, как справиться с синдромом «сухого глаза». В частности, следует пользоваться увлажняющими каплями.

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