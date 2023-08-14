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В Москве собрали более 700 тысяч тонн вторсырья за шесть месяцев

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В Москве в рамках реализации программы по раздельному сбору отходов удалось собрать более 700 тыс. т вторсырья за январь — июнь 2023 года, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
В Москве собрали более 700 тысяч тонн вторсырья за шесть месяцев
  • Gettyimages.ru
  • © Makiko Tanigawa

Об этом сообщает РИАМО.

«За январь — июнь 2023 года при сортировке выделено и направлено на переработку свыше 700 тыс. т вторсырья, что на 100 тыс. т превышает предыдущий аналогичный показатель», — сказал Бирюков.

Он отметил, что в 2022 году в столице собрали рекордные 1,5 млн т вторсырья.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 1,2 млрд рублей направили на реализацию нацпроекта «Экология» в 2022 году.

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