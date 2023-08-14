В Москве собрали более 700 тысяч тонн вторсырья за шесть месяцев
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Об этом сообщает РИАМО.
«За январь — июнь 2023 года при сортировке выделено и направлено на переработку свыше 700 тыс. т вторсырья, что на 100 тыс. т превышает предыдущий аналогичный показатель», — сказал Бирюков.
Он отметил, что в 2022 году в столице собрали рекордные 1,5 млн т вторсырья.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области 1,2 млрд рублей направили на реализацию нацпроекта «Экология» в 2022 году.