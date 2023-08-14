Ортопед Асланов: ныряние в непроверенных водоёмах может привести к травмированию
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«Не ныряйте в непроверенные водоёмы. Можно воткнуться головой, получить перелом шейных позвонков и не вынырнуть», — предупредил врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, вначале следует погрузиться в водоём, проверить глубину и исследовать дно.
Ранее профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения доктор медицинских наук Дмитрий Березовский предупредил, что катание на водном аттракционе «банан» может привести к ушибу или перелому позвоночника.