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Ортопед Асланов: ныряние в непроверенных водоёмах может привести к травмированию

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Завотделением хирургии позвоночника главного госпиталя имени Н.Н. Бурденко, хирург-травматолог, ортопед Рамис Асланов рассказал, что так называемая травма ныряльщика является одной из самых распространённых в летний период.
Ортопед Асланов: ныряние в непроверенных водоёмах может привести к травмированию
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«Не ныряйте в непроверенные водоёмы. Можно воткнуться головой, получить перелом шейных позвонков и не вынырнуть», — предупредил врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, вначале следует погрузиться в водоём, проверить глубину и исследовать дно.

Ранее профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения доктор медицинских наук Дмитрий Березовский предупредил, что катание на водном аттракционе «банан» может привести к ушибу или перелому позвоночника.

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