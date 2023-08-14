В Ульяновской области выдано более 100 тысяч сертификатов материнского капитала

В Ульяновской области в рамках нацпроекта «Демография» выдано 102 558 сертификатов материнского капитала.

Об этом сообщает mosaica.ru.

На штабе по развитию города начальник управления по делам семьи Елена Алексахина заявила, что в Ульяновске проживают 76 828 семей, в которых воспитывается 127 986 несовершеннолетних детей.

Кроме того, в рамках нацпроекта семьи с детьми получают единое пособие для детей с рождения до 17 лет, а также для беременных женщин в размере прожиточного минимума. Сейчас данную выплату получают 37 367 жителей.

Также в рамках программы «Забота» семьи получают единовременную выплату в размере 2000 рублей на подготовку к школе, 3000 рублей — на выпускника.

Ранее министр социального развития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в Подмосковье более 100 тыс. многодетных семей проактивно получили выплаты на школьную форму.