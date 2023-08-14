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Служба занятости в Москве организовала более 1000 тренингов по развитию бизнес-навыков

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Первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова заявила, что с начала 2022 года столичная служба занятости организовала более 1000 мероприятий по развитию предпринимательских навыков. Их посетили более 35 тыс. горожан.
Служба занятости в Москве организовала более 1000 тренингов по развитию бизнес-навыков

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Александрова объяснила, что в рамках мероприятий эксперты помогают в выборе формата работы, оформлении документов, продвижении бизнес-идеи.

Кроме того, служба занятости поддерживает самозанятых предпринимателей на каждом этапе профессионального развития.

«Одно из направлений поддержки — обучение необходимым бизнес-навыкам на авторских тренингах, деловых играх и вебинарах», — добавила чиновница.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве служба занятости помогла 70 тыс. горожан пройти профориентацию и разработать карьерную стратегию.

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