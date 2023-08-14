Служба занятости в Москве организовала более 1000 тренингов по развитию бизнес-навыков
Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Александрова объяснила, что в рамках мероприятий эксперты помогают в выборе формата работы, оформлении документов, продвижении бизнес-идеи.
Кроме того, служба занятости поддерживает самозанятых предпринимателей на каждом этапе профессионального развития.
«Одно из направлений поддержки — обучение необходимым бизнес-навыкам на авторских тренингах, деловых играх и вебинарах», — добавила чиновница.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве служба занятости помогла 70 тыс. горожан пройти профориентацию и разработать карьерную стратегию.