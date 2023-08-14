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Обвиняемый в истязании своей дочери стример из Ивановской области предстанет перед судом

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Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Кохмы, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 2 статьи 117 (истязание в отношении несовершеннолетнего) и статьи 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК России.
Обвиняемый в истязании своей дочери стример из Ивановской области предстанет перед судом
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Ивановской области.

По версии следствия, обвиняемый находился вместе со своей девятилетней дочерью у себя в квартире и осуществлял прямую интернет-трансляцию, в ходе которой нанёс удар рукой в область бедра девочки и продолжал применять физическое насилие в отношении неё. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался при дочери нецензурной бранью.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.

Ранее объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области сообщила, что стримерша, которая во время видеотрансляции в социальных сетях угрожала своему несовершеннолетнему сыну расправой, была отправлена под стражу на два месяца.

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