Обвиняемый в истязании своей дочери стример из Ивановской области предстанет перед судом
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Ивановской области.
По версии следствия, обвиняемый находился вместе со своей девятилетней дочерью у себя в квартире и осуществлял прямую интернет-трансляцию, в ходе которой нанёс удар рукой в область бедра девочки и продолжал применять физическое насилие в отношении неё. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался при дочери нецензурной бранью.
Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.
Ранее объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области сообщила, что стримерша, которая во время видеотрансляции в социальных сетях угрожала своему несовершеннолетнему сыну расправой, была отправлена под стражу на два месяца.