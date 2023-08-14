Онколог Антонова посоветовала в случае новообразований на коже обратиться к дерматологу

Дерматолог-онколог Ольга Антонова рассказала, что некоторые новообразования на коже склонны к перерождению в злокачественные.

К таким относятся старческая кератома, пигментная ксеродерма и кожный рог, сообщила врач в беседе с «Москвой 24».

В случае обнаружения таких новообразований она посоветовала срочно обратиться к дерматологу.

«Специалист проведёт гистологическое исследование и определит, есть ли риск развития онкологии. Если новообразования вовремя удалить, они не переродятся в злокачественную опухоль», — заключила Антонова.

Ранее Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.