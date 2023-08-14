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На форуме «Армия-2023» ижевское предприятие представит беспилотник нового поколения

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На форуме «Армия-2023» ижевское предприятие «Аэроскан» представит беспилотник нового поколения Z-20.
На форуме «Армия-2023» ижевское предприятие представит беспилотник нового поколения
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый дрон предназначен для воздушной разведки и наблюдения. Аппарат может проводить в воздухе более шести часов, а также передавать видеоизображение в HD-качестве в радиусе свыше 100 км от точки управления. Новая модель оснащена вычислительной системой с элементами искусственного интеллекта. Аппарату также увеличили грузоподъёмность.

Ранее «Ростех» заявил, что на форуме «Армия-2023» в Кубинке впервые покажут российскую колёсную гаубицу «Мальва» калибра 152 мм.

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