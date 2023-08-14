Главврач детской больницы в Белгороде рассказал о госпитализации девочки после атаки БПЛА 

В Белгородской области исполняющий обязанности главврача детской областной больницы Андрей Тулинов рассказал о госпитализации девочки после атаки беспилотника 13 августа.

Вечером 13 августа в Белгороде беспилотник врезался в фасад многоэтажного дома в Белгороде, в результате чего произошёл взрыв.

«Факт наличия девочки я подтверждаю, но по диагнозу не могу вам предоставить», — приводит РИА Новости слова Тулинова.

Он рассказал, что девочка находится в состоянии средней степени тяжести. По его словам, скоро ребёнок будет направлен в операционную.

Ранее стало известно, что в Белгороде после взрыва на улице Есенина повреждён фасад дома.

По информации Минобороны, средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.