Главврач детской больницы в Белгороде рассказал о госпитализации девочки после атаки БПЛА
- РИА Новости
Вечером 13 августа в Белгороде беспилотник врезался в фасад многоэтажного дома в Белгороде, в результате чего произошёл взрыв.
«Факт наличия девочки я подтверждаю, но по диагнозу не могу вам предоставить», — приводит РИА Новости слова Тулинова.
Он рассказал, что девочка находится в состоянии средней степени тяжести. По его словам, скоро ребёнок будет направлен в операционную.
Ранее стало известно, что в Белгороде после взрыва на улице Есенина повреждён фасад дома.
По информации Минобороны, средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.