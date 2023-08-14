Квиз на тему промышленности Москвы пройдёт в СК «Лужники» 19 августа
Об этом информирует телеканал «360».
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что всего проведут четыре очных и одну онлайн-игру из пяти раундов по полтора часа каждая.
«Победить участникам помогут находчивость, логика и знание фактов о деятельности заводов и фабрик города», — отметил глава департамента.
Для участия необходима регистрация на сайте «Открой#Моспром».
Ранее сообщалось, что на портале «Узнай Москву» запустили викторину, посвящённую истории спортивной арены «Лужники».