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Квиз на тему промышленности Москвы пройдёт в СК «Лужники» 19 августа

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В рамках Московского урбанистического форума в Лужниках 19 августа пройдёт квиз о столичной промышленности.
Квиз на тему промышленности Москвы пройдёт в СК «Лужники» 19 августа

Об этом информирует телеканал «360».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что всего проведут четыре очных и одну онлайн-игру из пяти раундов по полтора часа каждая.

«Победить участникам помогут находчивость, логика и знание фактов о деятельности заводов и фабрик города», — отметил глава департамента.

Для участия необходима регистрация на сайте «Открой#Моспром».

Ранее сообщалось, что на портале «Узнай Москву» запустили викторину, посвящённую истории спортивной арены «Лужники».

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