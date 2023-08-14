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Хуснуллин сообщил о планах восстановить донецкий аэропорт в ближайшие пять лет

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Пострадавший в ходе боевых действий донецкий аэропорт планируется восстановить в ближайшие пять лет, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин.
Хуснуллин сообщил о планах восстановить донецкий аэропорт в ближайшие пять лет
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«После прекращения спецоперации мы, соответственно, тоже приведём аэропорт в порядок. Он сильно повреждён, но в планах наших, где-то в ближайшей пятилетке, точно восстанавливать», — цитирует его ТАСС.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о планах восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя. 

По его словам, «всё будет связано, конечно, с вопросами безопасности полёта самолётов, вертолётов и прочим».

В ноябре 2022 года в ДНР сообщили о полной зачистке территории донецкого аэропорта от украинских военных.

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