В Удмуртии спасли заблудившуюся после речного сплава семью с двумя детьми
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Муж, жена и двое детей пяти и семи лет после сплава по реке на двух надувных вёсельных лодках вошли в лес и не смогли найти дорогу.
На место прибыли сотрудники МЧС, полиции, поисково-спасательной службы. Около полуночи семью нашли у болота около деревни Новая Вожойка Якшур-Бодьинского района.
Помощь медиков участникам похода не понадобилась.
В июле Следственный комитет Иркутской области инициировал проверку после того, как в Киренском районе пропали муж с женой и их пятилетний внук, отправившиеся на рыбалку на реку Лену.