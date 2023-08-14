В Удмуртии спасли заблудившуюся после речного сплава семью с двумя детьми

В Удмуртии 13 августа спасателям удалось найти семью с двумя маленькими детьми, которая заблудилась в лесу после сплава по реке Иж.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Муж, жена и двое детей пяти и семи лет после сплава по реке на двух надувных вёсельных лодках вошли в лес и не смогли найти дорогу.

На место прибыли сотрудники МЧС, полиции, поисково-спасательной службы. Около полуночи семью нашли у болота около деревни Новая Вожойка Якшур-Бодьинского района.

Помощь медиков участникам похода не понадобилась.

В июле Следственный комитет Иркутской области инициировал проверку после того, как в Киренском районе пропали муж с женой и их пятилетний внук, отправившиеся на рыбалку на реку Лену.