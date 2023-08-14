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«Техноград» проведёт для москвичей онлайн-курс по трудоустройству

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В центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ подготовили бесплатный онлайн-курс для тех, кто длительное время находится в поиске работы.
«Техноград» проведёт для москвичей онлайн-курс по трудоустройству

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Первое занятие пройдёт 21 августа. Всего состоится три вебинара. Для участия необходима предварительная регистрация.

Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Ранее, по сообщению НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие почти 6 тыс. соискателей и 150 крупнейших работодателей.

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