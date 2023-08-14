«Техноград» проведёт для москвичей онлайн-курс по трудоустройству
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Первое занятие пройдёт 21 августа. Всего состоится три вебинара. Для участия необходима предварительная регистрация.
Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Ранее, по сообщению НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие почти 6 тыс. соискателей и 150 крупнейших работодателей.