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Финалисты конкурса «Еда будущего» протестируют свои проекты на московских предприятиях

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что финалисты технологического конкурса «Еда будущего» протестируют свои проекты на столичных предприятиях.
Финалисты конкурса «Еда будущего» протестируют свои проекты на московских предприятиях

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

По словам Сергуниной, в финал конкурса вышло 14 проектов. Например, робот АГРОbit для птицефабрик, который умеет контролировать кормление и отдых птиц, а также обрабатывать среду обитания от вирусов. Сельскохозяйственные беспилотники «ГеосАэро» могут проводить аудит территорий и сверять данные с базой Росреестра. Умная микроволновка может распознать блюдо по QR-коду и подобрать к нему подходящий режим.

На данный момент многие финалисты заключают договоры с крупными компаниями на пилотное тестирование.

Ранее Сергунина заявила, что в столице стартовал новый сезон гастрономического проекта «Московский завтрак». Его участниками стали более 500 кафе и ресторанов.

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