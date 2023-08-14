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Путин поручил продлить повышенный налоговый вычет для виноделов до 2026 года

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Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить повышенный налоговый вычет по акцизу для виноделов до 2026 года.

«Обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих продление до 2026 года срока действия повышенного коэффициента, применяемого налогоплательщиками при расчёте налогового вычета по акцизу... при условии реинвестирования соответствующих средств в развитие производства и увеличение площадей виноградников», — говорится в перечне поручений президента.

Срок исполнения поручения правительством установлен до 15 декабря 2023 года.

Ранее в ГД предложили многодетным разрешить повторно пользоваться налоговым вычетом.

В настоящее время данная норма не предусматривает исключений для льготных категорий граждан, например многодетных, которым в течение жизни может потребоваться расширение жизненного пространства, приобретение нового, более просторного жилья.

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