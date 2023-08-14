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Специалист Кутушов посоветовал покупать просторный, но не большой рюкзак для первоклассника

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Кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, как выбрать рюкзак первоклассника.
Специалист Кутушов посоветовал покупать просторный, но не большой рюкзак для первоклассника
  • Gettyimages.ru
  • © MoMo Productions

«Рюкзак должен быть достаточно просторным, чтобы вместить тетради, папки, книги и пенал, но при этом не слишком большим», — рассказал специалист в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Кроме того, Кулешов советует выбирать рюкзак с широкими, мягкими, прочными и регулируемыми лямками.

По словам специалиста, не менее важны в рюкзаке подкладка и амортизация для предотвращения усталости спины ребёнка.

Он отметил, что рюкзак должен быть изготовлен из прочного водоотталкивающего материала.

Кроме того, стоит покупать рюкзак со светоотражающими полосами и элементами, чтобы ребёнка было видно на дороге в тёмное время суток.

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.

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