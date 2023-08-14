Специалист Кутушов посоветовал покупать просторный, но не большой рюкзак для первоклассника

Кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, как выбрать рюкзак первоклассника.

«Рюкзак должен быть достаточно просторным, чтобы вместить тетради, папки, книги и пенал, но при этом не слишком большим», — рассказал специалист в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Кроме того, Кулешов советует выбирать рюкзак с широкими, мягкими, прочными и регулируемыми лямками.

По словам специалиста, не менее важны в рюкзаке подкладка и амортизация для предотвращения усталости спины ребёнка.

Он отметил, что рюкзак должен быть изготовлен из прочного водоотталкивающего материала.

Кроме того, стоит покупать рюкзак со светоотражающими полосами и элементами, чтобы ребёнка было видно на дороге в тёмное время суток.

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