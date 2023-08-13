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В Белгородской области мужчину увезли в больницу с осколочными ранениями головы и спины

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В посёлке Борисовка в Белгородской области мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгородской области мужчину увезли в больницу с осколочными ранениями головы и спины
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Пострадавший доставлен в городскую больницу №2 в Белгороде.

«На месте ЧП работают оперативные службы. Правоохранительными органами рассматривается версия получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилётом», — отметил глава области.

В Белгороде после взрыва на улице Есенина повреждён фасад дома, сообщил ранее глава области.

В пяти квартирах выбиты окна, также повреждены 16 машин.

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