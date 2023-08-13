В Белгородской области мужчину увезли в больницу с осколочными ранениями головы и спины

В посёлке Борисовка в Белгородской области мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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