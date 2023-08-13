В Белгородской области мужчину увезли в больницу с осколочными ранениями головы и спины
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Пострадавший доставлен в городскую больницу №2 в Белгороде.
«На месте ЧП работают оперативные службы. Правоохранительными органами рассматривается версия получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно не связанного с прилётом», — отметил глава области.
В Белгороде после взрыва на улице Есенина повреждён фасад дома, сообщил ранее глава области.
В пяти квартирах выбиты окна, также повреждены 16 машин.