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Мишустин: восстановлению инфраструктуры в новых регионах должно уделяться особое внимание

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Восстановлению всей инфраструктуры в новых регионах России должно быть уделено особое внимание.
Мишустин: восстановлению инфраструктуры в новых регионах должно уделяться особое внимание
  • РИА Новости

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Важно... особое внимание уделять восстановлению и возведению жилищной, транспортной и социальной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Мишустин подписал распоряжение дополнительно выделить средства 16 регионам страны на строительство жилых объектов для организации отдыха детей.

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