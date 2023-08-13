Мишустин: восстановлению инфраструктуры в новых регионах должно уделяться особое внимание
- РИА Новости
Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Важно... особое внимание уделять восстановлению и возведению жилищной, транспортной и социальной инфраструктуры в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Мишустин подписал распоряжение дополнительно выделить средства 16 регионам страны на строительство жилых объектов для организации отдыха детей.