Дополнительные силы спасателей прибыли в Приморье из Хабаровского края
Об этом сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
«Сегодня в город Уссурийск из Хабаровска прибыла дополнительная группа специалистов Амурского спасательного центра МЧС России, а также инженерная техника», — говорится в сообщении.
Прибывшие дополнительные силы в подтопленных районах будут проводить работы по усилению и отсыпке дорожного полотна, возведению защитных дамб.
Ранее уровень воды в Уссурийске Приморского края начал снижаться, несмотря на локальный подъём в некоторых районах города.