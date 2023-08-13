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Дополнительные силы спасателей прибыли в Приморье из Хабаровского края

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Дополнительная группировка спасателей прибыла в пострадавший от паводка Уссурийск в Приморье из Хабаровска.
Дополнительные силы спасателей прибыли в Приморье из Хабаровского края

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«Сегодня в город Уссурийск из Хабаровска прибыла дополнительная группа специалистов Амурского спасательного центра МЧС России, а также инженерная техника», — говорится в сообщении.

Прибывшие дополнительные силы в подтопленных районах будут проводить работы по усилению и отсыпке дорожного полотна, возведению защитных дамб.

Ранее уровень воды в Уссурийске Приморского края начал снижаться, несмотря на локальный подъём в некоторых районах города.

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