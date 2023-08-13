В Приморье 13 населённых пунктов остаются без электроснабжения из-за паводков

В Приморском крае 13 населённых пунктов остаются без электроснабжения в связи с повреждением энергообъектов во время сильных паводков.

Об этом сообщили в пресс-службе «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (ДРСК).

Как рассказали в компании, специалисты уже разработали предварительный план действий, направленный на ликвидацию последствий непогоды.

Ранее сообщалось, что в Приморье подтоплено более 4,3 тыс. частных домов в 16 муниципалитетах.

Также поступала информация, что в пострадавшем от паводка Уссурийске эвакуировали детский лагерь.