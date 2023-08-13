В Приморье 13 населённых пунктов остаются без электроснабжения из-за паводков
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (ДРСК).
Как рассказали в компании, специалисты уже разработали предварительный план действий, направленный на ликвидацию последствий непогоды.
Ранее сообщалось, что в Приморье подтоплено более 4,3 тыс. частных домов в 16 муниципалитетах.
Также поступала информация, что в пострадавшем от паводка Уссурийске эвакуировали детский лагерь.