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МВД Забайкалья: третий обвиняемый в избиении участника СВО сам сдался полиции

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Третий обвиняемый в избиении участника специальной военной операции сам сдался полиции.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Забайкалья.

«43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что в ближайшее время мужчина будет передан следственным органам.

Ранее третьего обвиняемого в избиении участника СВО заочно арестовали в Забайкалье.

Также сообщалось, что глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о нападении на бывших участников СВО в Забайкалье.

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