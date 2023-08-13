МВД Забайкалья: третий обвиняемый в избиении участника СВО сам сдался полиции
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД Забайкалья.
«43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что в ближайшее время мужчина будет передан следственным органам.
Ранее третьего обвиняемого в избиении участника СВО заочно арестовали в Забайкалье.
Также сообщалось, что глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о нападении на бывших участников СВО в Забайкалье.