Минцифры России изучает данные о приостановке лицензий Microsoft после 30 сентября

Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что ведомство разбирается в ситуации с заявлением американской корпорации Microsoft о том, что после 30 сентября компания перестанет продлевать лицензии российским корпоративным клиентам.

Соответствующее заявление он сделал в кулуарах форума «Цифровая эволюция».

«Мы сейчас разбираемся, эта информация вечера появилась. Мы выясняем, насколько это подтверждённый факт», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, данная проблема была ожидаемой и в Минцифры не рассчитывали на то, что ситуация с лицензиями может долгое время продолжаться. Он отметил, что «все понимали, что к этому идёт» и многие уже начали переход на российские операционные системы на базе Linux.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft приняла решение, предполагающее прекращение продления лицензий для компаний из России после 30 сентября 2023 года.